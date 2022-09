Paul-Émile récupérera vos variétés de pommes et de poires le 9 octobre

Paul-Émile se déplacera dans dix communes hesbignonnes

Paul-Émile donne donc rendez-vous le 9 octobre prochain aux détenteurs de fruitiers, ceci dans les églises des villages de dix communes hesbignonnes (lire par ailleurs). "On demande aux personnes d’apporter un échantillon de sept fruits pour chaque arbre. Des fruits qui sont à maturité", c’est-à-dire dont les pépins sont bien bruns. "Pour les conserver jusqu’au 9 octobre et qu’ils ne se gâtent pas, les fruits peuvent être entreposés en cave ou dans le frigo, tout simplement. Le but est qu’ils puissent être dans le meilleur état possible lorsqu’on les manipulera pour en déterminer l’espèce."L’Éghezéen, qui a vécu à Geer, précise que chaque heure ce jour-là, il se rendra d’église en église, de commune en commune, pour réceptionner les échantillons. "On prendra les coordonnées de chaque personne pour assurer le suivi. On tient aussi à les informer des conclusions des spécialistes concernant leurs fruits."

Après la "récolte"dans les villages de Hesbaye, les fruits seront livrés aux vergers d’Al Savatte (Awans), qui se chargera d’en déterminer les variétés.

Plus d’informations auprès de Paul-Émile au 0496/38 97 22. Les personnes intéressées par l’initiative peuvent aussi rejoindre le groupe Facebook «Les arbres fruitiers de Hesbaye».