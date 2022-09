Notre traducteur en wallon: Guy Tirtiaux

L’homme, 77 ans, est un passionné de wallon depuis toujours et depuis 10 ans, il est devenu aussi "passeur": il se rend une fois par semaine à l’école d’Ocquier pour apprendre le wallon aux enfants de 5eet 6eprimaires, sous forme de jeu, organise des tables de conversation en wallon et a lancé, il y a un an des cours de wallon ouvert à tous et qu’il veut intergénérationnel. "On y apprend à écrire et à lire le wallonavec les règles de grammaires, d’orthographe, la conjugaison. Par exemple, le mot “un” peut s’écrire de quatre façons différentes selon son utilisation." Vouloir transmettre, partager, rien d’étonnant finalement pour celui qui a fait sa carrière comme instituteur. "À 19 ans, j’ai été engagé à l’école communale d’Ocquier. J’y ai fait ma carrière et j’ai terminé comme directeur des cinq implantations communales de Clavier.Oui, c’est vrai, sans le vouloir, je suis revenu à mon premier job.Je me rends compte que le wallon est en perte de vitesse. Et je souhaite enrayer ça. C’est la langue de nos aïeux et on le parlait encore il y a peu. Il y a une citation qui dit que le wallon, c’est du bas latin venu à pied du fond des âges."C’est même viscéral pour le Condrusien dont les oreilles ont été bercées par le dialecte. "Depuis ma plus tendre enfance, j’ai entendu du wallon. Déjà à 8 ans, j’écoutais les soirées wallonnes à la radio. Je suis imprégné par cette langue. Je ne sais pas vivre une journée sans au moins avoir dit une phrase en wallon."

Si Guy Tirtiaux est "passeur", il est aussi acteur de théâtre wallon. Il fait partie des fondateurs de la troupe wallonne "Lès Cis D’Ocquir"qui chaque année, propose quatre représentations, toujours dans des répertoires comiques. "Cette année, je serai aussi metteur en scène." Il a également rejoint la troupe de Bois-et-Borsu, "Li qwètrin, me ake", qui se produit devant plus de 1000 personnes au cours d’une dizaine de dates. "Là, je suis uniquement acteur." D’ici un mois, il va démarrer les répétitions des deux côtés. "Ce sera chargé. Mais on est impatients car avec le Covid, ça fait deux ans qu’on n’est plus monté sur les planches."

Le wallon ne doit pas mourir. Il l’assure: le dialecte est encore d’actualité. "C’est une langue savoureuse, très imagée, qui utilise de nombreux dictons et proverbes basés sur l’observation des gens, de la nature. C’est tellement plaisant d’écouter du wallon, de le parler", conclut ce grand-père qui glisse, dès qu’il le peut, quelques mots wallons à ses petits-enfants.