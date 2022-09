Les Gauff' pour le 30e anniversaire du comité de village

Guindaille 2022

L’affiche de présentation l’annonce clairement: "Bodegnée fait sa guindaille". Et ça fait 30 ans que ça dure. "Nous avons organisé la première soirée le 5 septembre 1992, confie Jean-Luc Tino Demaret, membre du Comité. Le comité de l’époque venait d’être renouvelé et l’idée a germé de proposer ce barbecue, dans notre petite salle Saint-Louis, avec deux tentes de l’armée sur la route."Des 150 repas en 1992, de succès en succès grandissant, on est passé à plus de 600 pour cette édition 2022. "Et tous les cinq ans, on célèbre l’anniversaire avec un concert ou une soirée spéciale", poursuit Tino. Que dire donc de cette célébration du 30eanniversaire. Une ambiance de folie pour plus de 600 personnes, autant que le nombre d’habitants du village. La trilogie renaissante après le Covid a fait le plein lors de ses trois week-ends festifs. Des 12 heures/Jeux Intervillages à la fête de Chapon et à Bodegnée, ce sont les comités et les bénévoles qui assurent la réussite. "Nous sommes actuellement 14 membres du comité de Bodegnée, avec plus d’une trentaine de bénévoles, essentiellement du village", ajoute encore Tino. Avec la Macrâle (Laetare), la buvette du Rallye du Condroz, le dîner du 21 juillet et le barbecue, le comité peut rembourser son prêt annuel et assurer l’entretien de la salle Saint-Louis ou investir dans ses activités. Après l’ambiance Gauff' de folie jusqu’au bout de la nuit, suite en 2023!