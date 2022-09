Début d’incendie rue du Val Notre-Dame

Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés pour un début d’incendie dans le village de Moha, rue du Val Notre-Dame. Le feu a pris dans un appartement situé au-dessus d’un commerce. L’origine serait un appareil électrique défectueux. À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le feu s’était calmé de lui-même et ne risquait plus de se propager aux immeubles voisins. Les occupants, quant à eux, avaient déjà évacué les lieux. On déplore uniquement des dégâts matériels et une épaisse fumée dans les chambres. L’intervention aura nécessité 12 pompiers, quatre véhicules qui sont restés une heure sur place environ. La police était également sur place. S.L.