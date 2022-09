Un criterium Jean-Louis Dumont qui promet

Cette 39eédition de l’épreuve maintient vraisemblablement une bonne part de l’engouement qui a fait son succès auprès des pilotes régionaux, indubitablement, mais également de teams venant d’autres coins du pays et de nouveaux adeptes de la discipline.

Sans déflorer l’inventaire des forces en présence, on isolera déjà quelques bolides de pointe, dont un quatuor de montures de la catégorie R5 pour Herbillon, Incardonna et Pennartz et le Braivois Cédric Hubin. Ce dernier espère pouvoir jouer devant avec sa Skoda Fabia R5 pour son premier départ sur l’épreuve hesbignonne. "Ce sera une totale découverte pour moi. J’avoue que je stresse un peu avec la pluie annoncée parce que ce n’est pas ce dont je raffole le plus. C’est un parcours réputé rapide qui va nettement être ralenti par la météo. Ce sera ainsi une double découverte pour moi."

Toujours au rang des quatre roues motrices, celui des Mitsubishi pour être précis, on attend aux avant-postes Jacobs, Jonkers et Vandevelde ainsi que Turion, le vainqueur de l’édition 2017. Toujours parmi les bolides de la Division 4, on gardera à l’œil la douzaine de puissantes Porsche 911, BMW M3 et BMW Série 1 qui ne manquent jamais de se distinguer quand les conditions climatiques leur sont favorables.

En Division 3-2-1, il n’est pas imprudent de parier sur quelques spécialistes du parcours waremmien comme Jamoulle, Tordeurs, Humblet, Dumont, Remilly, Delleuse, Moes ou encore le toujours épatant Pirnay. Comme de coutume, les catégories historiques ne seront pas en reste avec une trentaine de voitures actuellement en ordre d’engagement, emmenées par les Escort de Detal, Courtin, Delchambre et Hellings, ou les Opel de Jacobs, Laporte et Verboven.

On le comprend, la course sera intense ce dimanche dans la région de Waremme.