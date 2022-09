Quel sport à la place du terrain de padel dans la Funzone?

Le sujet a fait débat lors du dernier conseil communal de Crisnée, lundi soir. Le collège a décidé d’abandonner son idée d’installer un terrain de padel sur le site de la Funzone. L’échevin des Sports, Yakhlef El Mokhtari, s’en explique: "C’était un partenariat entre le privé et le public. Nous amenions le terrain, on se chargeait des fondations. Puis, le partenaire privé se chargeait du reste. Mais depuis lors, il y a déjà un terrain de padel chez un privé à Crisnée, un autre à Fexhe, d’autres à Waremme et à Saint-Georges. L’offre est trop importante et en plus, compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux, le plan financier était trop risqué pour le partenaire privé."