"C’est une première organisation pour nous, entame Gaël Stordeur, chargé de mission mobilité vélo au GAL. Nous avons plusieurs objectifs à travers cette journée consacrée à la mobilité. Sensibiliser à l’utilisation du vélo, mais on veut également faire redécouvrir le réseau points nœuds de notre territoire.Il y aura la possibilité de prendre le départ à différents endroits. À l’ancienne gare de Braives, au Moulin de Ferrières à Lavoir, au départ du château féodal de Moha à Wanze et à la Ferme de la Grosse Tour de Burdinne."

La boucle principale, pour les plus téméraires, s’étend sur 34 km. Pour celle de Braives il vous faudra mettre un coup de pédale durant 9,54 km, 8,5 km pour celle de Burdinne, 13,67 km pour Héron et 8,57 km en ce qui concerne Wanze. "Le circuit complet est davantage tourné vers un public déjà plus aguerri en bonne condition physique ou aux utilisateurs de vélos électriques. Les autres boucles, plus courtes, sont accessibles au tout public et aux familles. Nous espérons 200 personnes", précise l’organisateur.

Si le circuit promet de belles découvertes, différentes actions seront également menées pour sensibiliser à la mobilité douce. "À chaque arrêt, il y aura des animations un peu insolites", étonne Gaël Stordeur. C’est-à-dire? "Il y aura par exemple un vélodrome miniature où les participants devront pédaler pour faire avancer chacun leur deux-roues. Plus original encore, à Burdinne, il faudra pédaler pour produire son propre smoothie. Nous avons confectionné nous-mêmes l’activité à partir de vélos recyclés. Le Gracq aura aussi son propre stand pour prodiguer des conseils sur l’équipement obligatoire des cyclistes. Et pour en citer encore une, il y aura une animation comique avec différents défis comme un tandem dos à dos." Rendez-vous ce dimanche 18 septembre pour en profiter et peut-être l’emporter? Il y aura la possibilité de participer à un tirage au sort. 10 chanceux recevront des cadeaux en lien avec la mobilité.