«Les Grès du Condroz», condamné à cesser ses activités?

Un sol pollué?

En 2018, les riverains montent au créneau en voyant la carrière s’étendre et multiplier ses activités. Ces derniers, prenant conscience que la société ne dispose par de permis, décident d’avertir le parquet. Le gérant décide alors de stopper le traitement des déchets, d’utiliser la surface en question et d’introduire une demande de permis auprès de la Région. Cette dernière n’a pas accédé à la demande malgré le recours introduit par les Grès du Condroz. "Depuis, je n’utilise plus rien de cette zone. Plus aucun déchet n’a été ajouté mais rien n’a été retiré non plus. Pour la simple et bonne raison que j’espérais toujours avoir ce fameux permis."

Outre cela, des questions subsistent également au niveau des règles environnementales. La société marchinoise a reçu les déchets du chantier de l’hôpital de Huy. Le CHRH effectuait, à ce moment-là, des travaux de désamiantage. Des terres qui ont été utilisées pour remblayer le premier bâtiment et qui sont aujourd’hui enfouies sous plusieurs mètres de terre. "Nous avons fait une analyse de sol, explique, hésitant, le gérant. Mais a priori, ça a l’air bon." Du côté du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (ARNE), la situation est claire. "On demande la cessation des activités qui sont en dehors de la zone de permis et on demande que le site soit remis en état dans un délai de 6 mois sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard si la société dépasse le temps établi, plaide le conseil du SPW. Elle devra, en outre, détruire les dépendances et stopper son centre de tri de déchets."

Jugement le 13 octobre