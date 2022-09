L’agence Fortis de Remicourt va fermer ses portes

«C’est bien triste»

Après le départ de Belfius en juillet passé, il s’agissait de la dernière banque encore présente sur la commune. Une fois Fortis partie, Remicourt ne comptera donc plus d’agence bancaire sur son territoire. Et le bourgmestre, Thierry Missaire, le regrette. "C’est bien triste que les banques désertent, de cette façon, les communes rurales comme la nôtre.C’est désastreux pour les personnes qui ont encore besoin de ce service. Mais malheureusement au niveau des pouvoirs locaux, on ne peut pas faire grand-chose. " Le collège communal compte, tout de même, mener une réflexion afin de solliciter Bpost pour l’installation d’un distributeur de billets. Bpost a, en effet, l’obligation, via son contrat de gestion, de mettre en place un distributeur dans les communes qui n’en disposent pas sur leur territoire. De quoi permettre aux habitants de Remicourt d’éviter de devoir se déplacer dans les communes voisines pour retirer de l’argent.