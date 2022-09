La Semaine de la mobilité: l’occasion de passer à l’action

Mobilité et circuit court

Une semaine ponctuée également par un concours lancé par l’Agence de développement local (ADL) aux citoyens. Un concours photos qui vous permettra de gagner des places de cinéma. L’objectif est simple: se rendre dans le centre-ville avec son mode de mobilité douce préféré, afficher son plus beau sourire, sortir son meilleur slogan et envoyer la photo à l’ADL. Pour le reste, c’est le 25 septembre que ça se jouera. La Ville, en collaboration avec le centre culturel Passage 9, le service Environnement, l’ADL, le Royal syndicat d’initiative de Hesbaye et le GAL Jesuishesbignon proposera une multitude d’animations. "C’est la deuxième édition. L’année dernière elle portait un nom différent, “Bougeons avec nos acteurs locaux”. On a voulu trouver un terme plus attractif et plus sexy mais on a gardé le même concept, précise la chargée de communication. Ce sera l’événement de clôture de la Ville de Waremme pour offrir un moment festif et convivial aux citoyens. Avec, évidemment, l’objectif ultime, leur faire abandonner leur voiture et les faire venir en trottinette, en vélo ou en roller. Avec cet événement on veut associer produits locaux et mobilité." Ferme en ville, marché artisanal et local, balade à vélo, expositions, concerts, initiation au mono-roue et trottinettes électriques et skate-park; un vaste programme où chacun devrait trouver son bonheur. Waremme embarque à destination de la planète mobilité, écologie et économie.