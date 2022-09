Grand’Rue à Ocquier: ça continue encore et encore

La traversée du centre d’Ocquier, à Clavier, est revenue au centre des débats en ce début de conseil communal. Le quart d’heure citoyen profite surtout aux riverains qui suivent le projet de très près. "On voulait refaire un peu le point avec vous, entame Jérôme Remacle, représentant du collectif Citoyen "Projet Grand’Rue Rowe". Le charroi a repris de manière excessive. 33 camions ont été dénombrés sur 1h30 de temps par un riverain début septembre. Quelles sont les avancées pour les déviations? Quand on contacte les autorités au niveau du SPW ou de la Région, on nous renvoie vers la Commune. Vous nous aviez dit que vous alliez jouer le rôle d’intermédiaire mais où en est-on? Et enfin, quid des pistes d’aménagements urbains pour décourager les camionneurs et réduire la vitesse?" Depuis plusieurs mois, les citoyens estiment que le charroi excessif dégrade la chaussée et impacte le bien-être et la sécurité des habitants de la Grand’Rue. Pour le collège communal, les conseils se suivent et se ressemblent. Le dossier de la Grand’Rue à Ocquier, c’est un dossier que Philippe Dubois, le bourgmestre connaît et "c’est toujours la même chanson". "On ne va pas faire le débat à chaque fois, intervient-il. Pour le moment, il n’y a pas d’avancées concrètes. On a rencontré la ministre de la sécurité routière Valérie De Bue et on a rentré le dossier pour du marquage. On attend donc le suivi. On sait qu’il y a des journées plus intensives au niveau de la circulation, mais tous les camions ne proviennent pas de la carrière.On envisagera une déviation si le permis de la carrière, valable jusqu’en 2024, est renouvelé et si on sait donc travailler sur le long terme."