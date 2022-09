Deux actions à Huy: «Rouler en ville ça s’apprend»

Les bénévoles iront ainsi à la rencontre des usagers et distribueront des flyers explicatifs, des bonbons et même des sonnettes aux cyclistes qui n’en seraient pas équipés.

"Dimanche, nous proposerons une formation intitulée “À vélo dans le trafic”. Nous donnons rendez-vous aux participants à 9h45 sur le parking du Comptoir des Boissons. Nous avons constaté que différents cyclistes ont la volonté d’utiliser plus régulièrement leurs deux roues pour faire leur course ou aller au travail mais qu’ils n’osent pas à cause de la densité de la circulation à certains moments, analyse le Hutois. Rouler en ville, ça s’apprend. On va en fait alterner rappels théoriques et exercices pratiques. On souhaite ainsi donner aux participants une série de bons réflexes et les règles en la matière. On veut ainsi leur rendre confiance." Pour y participer, les inscriptions sont obligatoires mais les retardataires pourront tout de même se présenter le jour même pour participer à la formation. À condition, de venir à vélo, historie d’être dans la thématique du jour.

Infos: www.gracq.org/vt ou Sophie Vermeyen: 02502 61 30 – velotrafic@gracq.org