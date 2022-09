Un coup de poing légitimé par la peur?

Face à la violence du choc, l’homme tombe dos à terre. Il a la maxillaire gauche fracturée et souffre de douleurs au dos.

Instruit en novembre dernier, le dossier a fait l’objet d’une expertise de qualification, destinée à établir s’il y a un lien entre les douleurs que ressent toujours la victime et les faits du 18 août. Une IRM fait état de lésions dégénératives et d’une hernie discale. Outre des douleurs dentaires, la partie civile souffre de cervicalgie et de lombalgie. Et pour l’avocat de la victime, il est évident qu’il y a un lien causal entre les deux.

On s’en doute. Prouver que le coup de poing donné est responsable des soucis de santé que connaît la victime a son importance pour établir le montant des dommages au civil. Néanmoins, comme l’explique, la Procureure de division Brigitte Leroy, l’aspect pénal est bien plus simple. Un accident entre deux véhicules. Un automobiliste qui prend peur à cause d’une barre de fer. Et le coup part.

«De bonne foi»

"Le geste est inacceptable, souligne la Procureure de division. Mais le contexte est particulier et nous avons affaire à deux personnes de bonne foi."Elle requiert la suspension du prononcé de la condamnation pour l’automobiliste frappeur.

Du côté de la défense, on souligne que, dans ce dossier, il n’y a pas d’attestation de témoins, hormis celle d’une dame qui habite à la même adresse que la victime. Elle a tout vu. Sauf la barre de fer. "La barre en question mesurait près de 50 cm et lorsque la victime s’est approchée, elle a frappé la vitre du véhicule de mon client." Impressionné, il aurait eu peur de recevoir un coup. Lui qui a aussi été victime d’un accident de la route et est désormais sur la mutuelle. Le conseil évoque l’excuse de provocation et demande, tout comme le Parquet, la suspension (même probatoire) du prononcé pour son client.

Jugement le 12 octobre