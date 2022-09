Il n’a pas voulu tuer son beau-père

Lors de l’instruction, le prévenu a d’emblée reconnu les faits. Une instruction mise à profit par le juge Maglioni pour tenter de comprendre les motifs qui ont poussé ce jeune à prendre un couteau. Et c’est là que l’on apprend que le prévenu et sa sœur sont les enfants d’une précédente union. Et depuis qu’ils sont petits, ils se font sans cesse agresser. Tout comme la maman qu’il tente de protéger.

Et puis, il y a l’alcool qui mine le couple. Et ce jour-là, alors qu’il revient aux alentours de 20h, il se rend compte que la bouteille a déjà fait son œuvre. Le jeune se réfugie dans sa chambre. Sa maman le suit. Elle crie. Le beau-père s’en mêle et défonce la porte de la chambre. "Il croyait que je frappais maman. Je lui ai mis une claque."Le beau-père lui demande de le suivre dehors. Il frappe son beau-fils, le plaque au sol.

Lui faire peur

Tout va très vite. "J’ai chopé le couteau qui traînait sur un muret pour lui faire peur."Il s’avance. L’arme (d’une trentaine de centimètres) se loge sous l’aisselle. Il prend la fuite, se rend chez son oncle puis chez sa copine. Le frère de celle-ci lui conseille de se rendre à la police. Ce qu’il a fait.

Dans ses attendus, le tribunal a tenu compte du "contexte particulier"dans lequel se sont déroulés les faits, des regrets émis dès le début, de son jeune âge et de l’absence d’antécédents. Les faits ont donc été requalifiés (ce qui exclut l’intention homicide). Le jeune Amaytois devra donc prester une peine de 80 heures de travail. En cas de non-exécution, c’est trois mois de prison.