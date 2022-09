Encore un dépôt chimique évacué en campagne waremmienne cette fois

Nouvelle alerte au dépôt clandestin chimique, ce jeudi matin, à la zone de police de Hesbaye. Et c’est le territoire de Waremme qui était concerné avec la découverte notamment de deux bidons de 200 litres dans un chemin de remembrement entre Pousset et Bleret. "Il y avait également des seaux, des vêtements utilisés dans la manipulation de produits toxiques et des masques, détaille André Jamers, chef de corps de la zone de police de Hesbaye. Le tout a été enlevé par la protection civile de Crisnée."