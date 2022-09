Deux héritages «cramés» en cocaïne

L’homme originaire d’Havelange a commencé à consommer à la suite de son divorce. "C’était en avril 2019, explique-t-il. Et puis vers la fin décembre, ma consommation est devenue excessive." L’argent ne suivait plus. À la rue, il fait la connaissance du 2ehomme, qui à l’époque des faits, habitait à Flémalle. C’est lui qui l’a dépanné et lui a prêté de l’argent (trois fois 900 €). De quoi acheter de la marchandise destinée à la vente. C’est aussi lui qui l’héberge.

Mais en mars 2020, les deux individus se disputent. Et l’Havelangeois décide de travailler en solo. Y a-t-il eu lien de subordination entre le logeur et le sans-abri? Lui reconnaît avoir reçu des indications de la part du second mais les bénéfices étaient partagés. "Je ne faisais pas ça pour avoir un salaire, c’était pour assurer ma consommation."Son téléphone indiquera aux enquêteurs qu’il fournissait aussi du cannabis.

Mars 2020, c’est aussi la période où le SDF fait la connaissance d’une jeune dame d’Andenne. "Moi, je consommais de manière occasionnelle et festive", explique-t-elle. Mais à force de côtoyer son dealer, elle consomme de plus en plus et accepte de faire des commissions. Pour trois billes livrées, elle en reçoit une. Son but est de consommer gratuitement. Elle ne connaît pas le Flémallois. Et son activité a été de courte durée puisqu’elle est arrêtée fin mai 2020, dans le véhicule de son fournisseur.

Pour leurs enfants

Quant à l’habitant de Flémalle, il avoue "avoir cramé les deux héritages de ses parents dans ça."La cocaïne, il la sniffait et il la fumait. "Et quand on la fume, on ne sait plus s’arrêter." Tous trois ont coupé les ponts avec le milieu. Ils ont envie de renouer avec leurs jeunes enfants ou simplement de fonder un foyer. La Procureure de division ne peut que constater une instruction d’audience conforme aux propos recueillis durant l’enquête. Elle requiert, pour les trois, une probation autonome comprenant un suivi psychologique. En cas de non-respect des conditions, ce sera 15 mois pour les deux hommes et 8 mois pour la jeune dame d’Andenne. Réquisitoire appuyé par les avocats de la défense. Seul, le premier prévenu est plutôt preneur d’une peine de travail. "J’ai envie d’avoir un bon motif pour me lever le matin."

Jugement le 12 octobre