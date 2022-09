Répartis entre 32 binômes, les participants devaient dénicher la région, le cépage, l’appellation complète et le millésime pour chacun des vins présentés. "Autant dire que c’était vraiment du costaud, sourit Alain Simon, l’un des organisateurs. Chaque partie était évidemment notée en fonction de son importance."

Tour de France des régions

Les amateurs de vins en ont eu pour leur palais. De Bordeaux, à l’Alsace, en passant par le Jura ou la Bourgogne, les candidats ont voyagé dans tout l’Hexagone. "Les vins choisis étaient tous de très grande qualité. Ils étaient notés 3 étoiles pour huit d’entre eux et deux étoiles pour les deux restants dans le guide vert de la Revue des Vins de France, explique Alain Simon. Pour nous, les organisateurs, c’était le must. Certaines bouteilles étaient exclusives et les retours ont été positifs. Vivement la prochaine édition."