Comme beaucoup de communes, Faimes y a répondu et a monté un dossier solide qui remplit bien tous les critères demandés. Et le bourgmestre, Étienne Cartuyvels, y croit fermement. "C’est un très beau projet. Le choix s’est porté sur la place de Les Waleffes, une des plus grandes de l’entité, explique-t-il. Et, parallèlement, la CLDR est partenaire: les membres s’impliquent fortement depuis trois ans dans un projet d’aménagement de la place. Nous avons fait appel au bureau d’architecture A-trait de Waremme, spécialisé dans les aménagements publics. Et si nous sommes retenus, nous comptons bien démarrer rapidement les travaux."

Le lieu à côté de l’église Saint-Georges est un bel espace qui possède déjà des arbres hautes tiges. Ils entourent en partie la zone qui serait pourvue d’un revêtement en pavés drainants. Des haies d’essences locales mélangées seraient plantées et de nombreuses zones d’engazonnement dessinées. Des espaces polyvalents dont une zone de pétanque et de convivialité sont également prévus avec l’intégration de bancs. Le tout serait bien sûr accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y aura également un parking vélos couvert. Les points d’éclairage seront intégrés dans le sol ainsi qu’une citerne à eau de pluie. Le montant estimé est de 610 000 € TVAC sachant que le subside maximal est de 500 000 €. La durabilité et l’entretien facile des lieux sont respectés tout comme la communication via un panneau d’informations.

Comme le précise Étienne Cartuyvels, "le projet n’est pas figé et peut évoluer. Et nous voulons rester le plus proches de la réalité de la vie du village. La place accueille la fête annuelle et il sera donc toujours possible d’y placer un chapiteau. Nous avons aussi un foodtruck qui vient chaque semaine et il pourra toujours s’installer."

Le conseil a approuvé le point à l’unanimité.