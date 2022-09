Mais Verlaine a néanmoins encore une chance de pouvoir construire sa grande crèche. "On espère que la Région donnera une directive nous permettant de faire un gros projet sans passer par un marché européen." Et puis, même si la Région ne le permet pas, la Commune a bien l’intention d’avoir ses 28 places. "On rentrera plus tard un dossier dans le cadre d’un autre appel à projets."

Un subside pour la toiture de l’école communale?

Une fois que les pensionnaires de la future crèche en sortiront, ils iront dans une école communale avec un tout nouveau toit, qui pourrait même être financé par un important subside. "On va demander à Ureba de nous aider", avance Hubert Jonet. Le conseil communal a en effet décidé de rentrer un dossier dans le cadre de l’appel à projets "Ureba exceptionnel".

Si la Commune est retenue, elle touchera "97 € par mètre carré, précise l’échevin des Travaux. Ce qui représente un subside de 172 000 €." Le montant total de la réfection de la toiture est estimé à 660 000 €.

Le nouveau toit permettra de belles économies. "Grâce à l’isolation, on pourrait économiser 10 000 € de mazout par an", conclut Vincent Gerday.