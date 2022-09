Fermeture de la piscine, Écolo interpelle

Une interpellation à laquelle le bourgmestre Philippe Goffin s’est empressé de répondre. "On a une convention qui nous lie jusqu’en 2024. Cela laisse le temps aux écoles d’anticiper et de voir les nageurs du club Liège Natation aller aux JO de Paris."

Quant aux options de subsides proposées par Yves Collin, il estime que ce n’est pas si simple. "On a frappé aux portes des Communes et il n’y avait pas de grand enthousiasme. Leurs écoles se rendent déjà à la piscine de Waremme. Les autres écoles étant libres, elles sont aussi moins actrices."

Une facture énergétique qui gonfle

La piscine de Crisnée souffre aussi d’une facture énergétique qui ne cesse de grimper. Plusieurs demandes de subsides énergétiques sont d’ailleurs restées lettres mortes. "On a investi dans deux chaudières. détaille l’échevin Yakhlef El Mokhtari, en charge des Infrastructures sportives et de l’Énergie. On a étudié la possibilité de récupérer l’air chaud à l’intérieur, ce qui représenterait un investissement de 300 à 400 000 €. On nous refuse les subsides parce qu’il y a plusieurs piscines neuves ou déjà rénovées dans les environs."

Et Philippe Goffin de préciser: "On n’abandonne pas. On fera un appel à candidatures. Mais si on a n’a pas de repreneur, on n’utilisera pas les deniers publics."

L’épée de Damoclès est donc, pour l’instant, toujours suspendue au-dessus du bassin de natation de Crisnée.