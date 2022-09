Le pitch de cet escape game réalisé par les jeunes de la MJ waremmienne donne le ton. Trois d’entre eux ont donc mis les petits plats dans les grands pour concocter une aventure originale et pleine de rebondissements. Tom, Maxence et Earth y ont pris énormément de plaisir ces 5 derniers mois. "Tout est parti d’une idée de Tom, explique Earth, à la MJ depuis 6 ans environ. On participait souvent à des activités escape room pendant les vacances et ça nous a beaucoup inspirés."

Les 20 ans de la Maison de Jeunes se profilant, l’occasion était toute trouvée. "On a dû réfléchir à un thème puis à ce qu’il nous fallait pour la rendre possible", poursuit-il .

Des énigmes variées

Tom et Maxence, étudiants en infographie, ont notamment pu apporter leur expertise en électronique, permettant un vaste panel d’énigmes, mêlant analyse et expériences plus physiques. Le groupe, divisé en deux, doit communiquer au travers de talkies-walkies. Un vrai travail de coopération qui a ravi la quarantaine de participants de ce week-end. "Le but, c’était vraiment que tout le monde s’amuse, précise Tom . Si vraiment certains rencontrent des difficultés, on est là pour les aider. On a touché tous les publics, des jeunes, des très jeunes, leurs parents… et chacun avait sa propre façon de faire!"

À chaque participant son expérience. C’est aussi cela qui a rendu le jeu amusant pour ses organisateurs. "Sur 7 équipes, aucune n’a joué de la même manière", s’amuse Earth. Une fois la vie du dernier groupe sauvée, l’escape room devra malheureusement fermer ses portes. "On a investi le bureau d’un de nos animateurs, on doit évidemment lui rendre", sourient les trois garçons. Qui, heureux de leur travail, espèrent pouvoir proposer d’autres aventures à l’avenir!