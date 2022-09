Cet arbre considéré comme remarquable présenterait un réel risque de cassure notamment par grand vent. Y apparaît une fissure importante dont l’ampleur n’a pu être concrètement évaluée mais qui, selon Marc Pirard (du groupe Alliance au conseil communal), mesurerait au moins un mètre de hauteur. "Il serait dommage de passer à côté d’une analyse pour se rassurer, annonce-t-il. Il faudrait au minimum faire examiner cet arbre et prendre des mesures."

Le bourgmestre Thomas Courtois, conscient de la problématique, a répondu positivement à cette interpellation "On prendra l’avis d’un expert pour voir s’il y a danger ou pas. Si l’arbre est dangereux, on l’abattra en urgence." Il nuance cependant, "S’il n’est pas dangereux, on n’abattra pas un arbre sur base de craintes."

L’avenir du frêne de la rue des Fontaines est donc entre les mains du conseil communal qui va convoquer un expert en la matière.

Alliance, dans le chef de Marc Pirard, mentionne également sa volonté de voir, le cas échéant, se concrétiser un plan de replantation à cet endroit-là.