Sécheresse: la pêche tombe à l’eau jusqu’au 18 septembre

Sécheresse en cause, la Région wallonne a décidé de prolonger l’interdiction de pêcher dans nos cours d’eau. Pour Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir, la mesure prise par le ministre de l’Économie Willy Borsus impacte forcément les pêcheurs et, par ricochet, les commerces. "Le gouvernement oublie un peu les commerçants. Nous avons un magasin dédié à la pêche sur notre commune et il n’y a aucune mesure de compensation. D’autant plus quand on sait qu’ils ont déjà souffert plusieurs années de la crise sanitaire et que c’est une activité porteuse en Wallonie."Un manque d’aide que Thierry Poncin, propriétaire d’un magasin de pêche dans la région, déplore également. "Depuis juillet, j’ai perdu 80% de mon chiffre d’affaires, confie-t-il. Il est normal que certaines zones soient interdites mais pour d’autres, moins affectées par la sécheresse, ça n’a pas trop de sens. De plus, face au manque d’organisation des autorités, certains pêcheurs n’hésitent pas à en profiter pour continuer la pêche. Soit parce qu’ils sont mal informés, soit parce qu’ils osent braver l’interdit."