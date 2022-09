E-Sport, pâtisserie, breakdance et arts: La Mézon s’enrichit de nouveaux ateliers

Et comme chaque année, un panel d’activités leur est proposé: hip-hop, jeux de rôle, photo, vidéo, BD et Manga, mini-foot, cuisine, parkour… À cela viennent aussi s’ajouter des nouveautés, à la demande des jeunes eux-mêmes. Avec d’abord un atelier E-Sport. Et il ne s’agira pas seulement de se poser dans le canapé en jouant à Fifa. "L’idée est de développer une structure de participation jeunesse autour de cet atelier. Ils devront le gérer comme s’ils géraient une ASBL que ça soit au niveau du fonctionnement, du budget… Ils pourront également organiser des petites activités, des conférences, des visites…" Autres nouveautés: un atelier Breakdance en partenariat avec la maison des jeunes "Le Goéland"et un atelier pâtisserie.

Se perfectionner en arts

Enfin, les jeunes à partir de 12 ans pourront également prendre part à un atelier Pro Arts cette année. "Avec cette activité, on n’est pas uniquement sur du loisir mais sur du perfectionnement comme un cours classique d’arts", précise Antoine Henry, animateur.

En outre, la Mézon a également reçu un subside de la Province de Liège pour son atelier brassage. "Une cinquième bière verra donc le jour. Et j’aimerais que ça soit une bière à 0% d’alcool", précise Cathy Moureau.

Un festival et une brocante

Plusieurs événements sont également prévus durant ces prochaines semaines. Des portes ouvertes d’abord le 16 septembre de 17h à 20h afin de présenter les ateliers de la Mézon au public. Ensuite, le 24 septembre sur la Place Verte aura lieu la troisième édition du festival urbain "Hurbayn"dès 14h. "L’objectif est de permettre à des jeunes rappeurs issus de maisons de jeunes de faire une première scène. Mais aussi, de façon plus générale, de promouvoir la culture hip-hop." Concerts et stands d’animations sont au programme de la journée.

Enfin, le 8 octobre de 8h à 14h aura lieu la première brocante jeunesse dans les locaux de la Mézon. " C’est une brocante tenue exclusivement par les jeunes pour la population locale." L’idée de cette brocante est partie d’un constat. "On s’est rendu compte que très peu de jeunes reçoivent de l’argent de poche. Alors ça leur permettra de gagner un peu de sous." L’emplacement sera gratuit. L’événement peut accueillir 60 exposants. Le seul critère? Etre âgé entre 14 et 26 ans.