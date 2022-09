Clap 40e pour le Ça Jazz à Huy, qui va s’étendre sur deux week-ends

Au couvent et au centre culturel

Fini aussi le classique rallye, mais une formule qu’explique Ken Rycken, le président de "Musica Fiesta". "Nous avons souhaité redémarrer avec une équipe motivée tant sur le plan organisationnel que musical en nous recentrant sur deux lieux: le couvent des frères mineurs pour quatre jours et le centre culturel pour deux jours." Finis, donc, les concerts dans les cafés et sur les terrasses, même si un festif concert déambulatoire aura bien lieu autour de la Grand-Place le dimanche 25 septembre à 11h, et si le restaurant "Le Cortina", sur la plaine de la Sarte, accueillera un concert le même après-midi dominical.

Infatigable José Bedeur

Autre volonté, celle de privilégier les musiciens locaux. À 88 ans, José Bedeur sera le fil conducteur de la soirée du 18 septembre au couvent. "Je suis honoré de jouer trois fois au festival: avec mon quartet pour jouer des standards qui ont fait la réputation internationale du jazz, pour accompagner le jazz-band du conservatoire et enfin l’ensemble de l’académie d’Amay", révèle le contrebassiste hutois à l’agenda chargé.

Dans un tout autre univers, à la frontière entre jazz et rock, Guillaume Vierset présentera son projet "Edges"au centre culturel, avant le "Jazz4Fun"de Jean Ryckewaert. "Notre jazz est à la fois simple et complexe: accessible par les mélodies des standards, plus élaboré dans les improvisations et les compositions personnelles."

Deux autres guitaristes ne manqueront pas d’attirer les connaisseurs: le quartet d’Alain Pierre, d’abord, où un autre habitué fera sonner aussi sa six cordes, Jacques Pirotton. Et puis, il faudra bien l’atmosphère tranquille du centre culturel pour accueillir Quentin Dujardin et le pianiste Ivan Paduart qui joueront "Catharsis"avec le trompettiste Greg Houben. Enfin, après "Griboujazz"l’an passé, "Jazz for Kids"et Manu Hermia enchanteront les enfants au couvent.

Et si on dansait?

"Ça Jazz à Huy"lance cette année un autre pari, celui d’ouvrir le festival à une musique plus dansante: "Nikitch & Kuna Maze"allie house, jazz-funk, broken beat, soul et se produira au couvent le 23 septembre, alors que la veille au même endroit, le guitariste Guillaume Gillain se sera vu offrir une carte blanche en deux volets: hommage à Nat King Cole, puis une formule swing style années 20 autour de la musique de Duke Ellington et de la danse.

www.jazzhuy.be