À coup sûr la fiesta à Faimes et Hamoir, et un peu à Hannut

À Fraiture, on ne sait pas encore

À Fraiture, on se tâte. "On ne sait pas encore si on fera quelque chose", expose Baptiste Dosimont, président de la Maison des jeunes, qui organise habituellement la diffusion des matchs. Dans ce cas-ci, pas question d’éthique, mais plutôt de logistique. "La Coupe du monde se déroulera en hiver, on ne pourra pas diffuser les matchs en extérieur." Et donc, il faudra trouver une salle. "Cela me paraît compliqué à organiser. Si on fait quelque chose, ce sera en plus petit comité."

L’Étoile de Faimes diffusera les matchs

Par contre, à l’Étoile de Faimes, on a décidé de diffuser les matchs. Et ici, pas de problème au niveau de la logistique. "Je dispose d’un hall agricole de 1000 mètres carrés. On pourra donc regarder les matchs en intérieur", explique Nico Rombouts, président du club de foot. Et d’un point de vue éthique? "Ce qu’on fait ici n’aura pas d’impact sur ce qu’il se passe là-bas!"

À Hamoir, on pourra également voir les matchs

À Hamoir, le grand écran se trouvera dans la cafétéria du hall omnisports. Et même si le gérant, Ronny Jacobs, est bien conscient du débat qui entoure le rendez-vous au Qatar, il ne pourra pas se passer des revenus générés par les matchs des Diables rouges. "I l faut que je puisse payer mes lois sociales…" Et puis, il a envie de recréer l’atmosphère qu’il a toujours connue pendant les matchs de notre équipe nationale. "C’est toujours une ambiance de feu."