Un projet de parc éolien en vue à Oreye ?

15 jours pour les remarques et observations

Après la réunion, un délai de 15 jours sera proposé aux riverains pour émettre leur avis ou une pétition. Des infos complémentaires pourront d’ailleurs être demandées uniquement à ce moment-là. "Cela nous permettra d’y voir plus clair, selon l’Orétoise. À titre personnel, je pense que ce n’est pas une bonne solution. Le contexte actuel avec la flambée des prix de l’énergie n’est pas non plus très encourageant en ce sens."À ce sujet, l’échevine évoque les centrales à gaz qui approvisionnent les éoliennes.

Accueil sceptique

L’accueil est donc a priori assez sceptique du côté des concernés. Mais sans les éléments techniques du dossier, il n’est pas encore possible de se positionner clairement sur le projet. "Nous ne savons rien pour l’instant, précise Marie-Christine Warnant. Mais nous en rediscuterons en conseil par la suite. Si le conseil est d’accord, cela peut aller très vite. Dans le cas contraire, ça prend évidemment bien plus de temps…"

Les personnes intéressées ont donc rendez-vous le 28 septembre prochain et pourront d’ores et déjà émettre un avis dont le bureau d’étude d’incidence et les promoteurs, que nous avons tenté de contacter en vain pour obtenir des précisions, devront tenir compte pour la demande de permis unique de classe 1.