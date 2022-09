«On arrête régulièrement des dealers»

Le sentiment d’insécurité qui règne dans le centre de Huy est-il justifié ou pas? Pour Éric Dosogne, il l’est malheureusement. "Lorsque j’ai eu connaissance de cette pétition, j’ai directement pris contact avec Monsieur Janray. Je ne suis pas du tout fâché de la démarche et nous sommes bien conscients que la situation est compliquée. On comprend le ras-le-bol." Quelle est la marge de manœuvre de la Ville? Quelles actions peuvent être menées pour endiguer le problème? "La lutte contre le commerce de drogue est une priorité. Nous avons déjà installé des caméras pour renforcer la sécurité et de grosses actions sont à venir. Nous arrêtons régulièrement des dealers. Le dernier en date était samedi. Notre rôle est de mettre à disposition des moyens humains et financiers. Les travaux de l’esplanade et du téléphérique permettront de ramener de la quiétude au sein du quartier rive gauche."