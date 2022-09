Nouveau: un sport différent chaque mercredi

C’est un concept tout nouveau que lancent le professeur de sport Roland Baroni et son ASBL Sport Attitude pour cette rentrée au hall omnisports de Rotheux : les « mercredis multisports ». L’idée ? Chaque mercredi à la même heure, les enfants pourront tester un sport différent. « Il est parfois compliqué pour un enfant de s’engager toute une saison dans un seul sport, sans savoir s’il aime. Certains n’ont pas encore choisi d’orientation sportive. On leur offre ici une vitrine des possibilités. Ce concept peut servir de tremplin », explique Roland Baroni. Au programme : sports collectifs, break-dance, VTT, natation, hockey, athlétisme, rugby, trottinette, roller, sports de contact… « On a aussi de nouvelles disciplines moins connues : poull-ball, kinball, crosse canadienne ou encore cardiogoal… » S.L.