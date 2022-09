Le vélo en fête sous toutes ses formes

Bien entendu, il y aura des balades à vélo organisées au départ de chacune des quatre communes: à l’ancienne gare de Braives, à la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne, au Moulin de Ferrières à Lavoir (Héron) et au départ du château féodal de Moha (Wanze). Mais outre ces boucles cyclistes, dans chacun de ces lieux, des activités sont programmées avec le deux-roues comme fil conducteur.

Ainsi à Braives, le public pourra assister (et prendre part) à une course sur vélodrome. "En fait, c’est une animation avec un vélodrome miniature mis sur une table et où se déplacent des petits vélos, indique Gaël Stordeur, chargé de mission mobilité vélo au GAL. Pour faire avancer ces petits vélos, quatre personnes doivent pédaler sur des vélos sur rouleaux disposés autour de la table."

De même, plusieurs vélos comiques seront présents pour attiser la curiosité. "Par exemple un grand-bi ou encore un tandem dos à dos de sorte qu’on ne sait pas où est l’avant et où est l’arrière", détaille le chargé de mission. On notera encore, à Braives la petite yourte à histoires où la Fallaisienne Amandine Collart narrera des histoires… en lien avec le vélo.

Produire de l’électricité en pédalant

À Burdinne, là aussi le public découvrira des vélos insolites, comme le vélo-smoothie où il faut pédaler pour mélanger son breuvage fruité et lacté où encore d’autres bicyclettes aux formes parfois étranges. Le Gracq sera aussi présent pour donner des conseils sur l’équipement obligatoire des bicyclettes.

À Lavoir, à côté d’un atelier de réparation vélo et d’animations par le Gracq, c’est un vélo producteur d’électricité qui sera présenté. Mis au point par le GAL Pays des Condruses, il s’agit de moyen de conscientiser les gens à ce que représente en énergie humaine la consommation électrique. "Le courant continu produit passe par un pont diode et est finalement branché à une prise d’allume-cigare, détaille Jean-Benoit Graas, chargé de mission au GAL Pays des Condruses. Cela permet de recharger un GSM et éventuellement un ordinateur portable."

Enfin à Moha, un parcours d’habilité est organisé de même qu’un atelier de réparation et de gravure des vélos. Des vélos adaptés, style pousse-pousse, seront aussi présents. Et pour se relaxer après les efforts, il sera également possible de se préparer un smoothie, tout en pédalant.