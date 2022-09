Ivre mort, il frappe la tenancière d’un café

C’est un vieux dossier pour coups et blessures qui a été présenté ce mercredi au tribunal correctionnel de Huy et qui aurait dû aboutir au tribunal de Liège, entre-temps dessaisi de l’affaire. Le 23 novembre 2019, un homme entre dans le café L’Imprévu à Statte (Huy) et commence à consommer de l’alcool et se trouve en état d’ivresse. La tenancière lui demande de quitter les lieux, ce qu’il refuse dans un premier temps de faire. Une fois dehors, cette dernière ferme le volet pour l’empêcher de rentrer. Il commence à taper dessus de plus en plus fort. La tenancière sort ensuite du café pour lui demander d’arrêter et menace d’appeler la police. C’est alors qu’il lui porte des coups. La scène est d’une violence extrême: "Monsieur empoigne Madame, lui donne un coup de poing au visage, la jette au sol et lui donne des coups de pied, raconte le ministère public. Les témoins sont concordants."Arrivée sur place, la police trouve le Marchinois dans un état second, ivre mort, avec des traces de vomissure et d’urine, rapporte le PV des agents des forces de l’ordre. Il sera amené en cellule de dégrisement. Au magistrat ce mercredi, l’homme a expliqué être sous le coup d’une séparation et avoir rencontré des problèmes d’alcool pendant plusieurs mois du fait de la situation. Il possède des antécédents judiciaires, uniquement pour des faits de roulage et une condamnation pour un fait d’ivresse au volant qui date de 2011. Il affirme avoir été suivi par un psychologue et ne plus boire depuis les faits. Le ministère public a requis à son encontre un sursis probatoire assorti de conditions de suivi par rapport à sa consommation d’alcool, une peine de travail de 90 heures ou 8 mois de prison si cette dernière n’était pas effectuée.