Il dealait 25 g par semaine à ses amis

Un jeune homme qui résidait auparavant à Amay a comparu ce mercredi au tribunal correctionnel de Huy pour des faits de stupéfiants, plus précisément de rétention et de vente de cannabis, survenus entre janvier et juillet 2019. Le jeune homme avait été jugé une première fois par la justice en juin dernier alors qu’il n’était pas présent à l’audience. Sa défense a fait opposition du jugement et celle-ci a été acceptée.