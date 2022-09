Enquête publique pour la route du projet d’éco-quartier

Cette voirie, de 160 mètres de long, qui sera financée par le promoteur est en effet imposée par le décret voirie afin d’accéder au lotissement mais pas que… "Elle se situera entre le futur quartier et la rue des Villas, pour aboutir en face de la gare, détaille le bourgmestre, Patrick Lecerf. Cette ouverture de voirie apporte une réponse à une demande justifiée des riverains. Dans le projet de lotissement, aucune sortie n’est prévue vers la gare. Le seul accès se situe quai du Baty et nous ne voulons pas ajouter de la circulation dans cette zone. Il y a également un souci de sécurité, notamment des obstacles relevés par les secours en cas d’intervention via le quai du Baty.La voirie est une première étape obligée du dossier mais elle ne présage pas de la suite du projet." L’échevine de l’Urbanisme, Marie-Noëlle Minguet, résume dans le même sens. " La route permettra un autre accès au futur quartier mais aussi de fluidifier le trafic et servira d’échappatoire pour les habitants car nous sommes en zone inondable."

Pour rappel, la société immobilière Mimob (derrière laquelle on retrouve le promoteur Laurent Minguet) envisage d’urbaniser l’ancien camping Euromiel avec un lotissement de 38 maisons écologiques placées sur pilotis ou équipées de vide ventilé pour contrer la nature du terrain, en zone inondable. Le dossier est en train d’être remanié en tenant compte des données liées aux graves inondations de juillet 2021. "Le projet est en pleine évolution", confirme Patrick Lecerf.