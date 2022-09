De l’outillage volé chez Oh! Green

Un homme et une femme ont comparu devant la justice hutoise ce mercredi 7 septembre pour des faits de vols survenus à Saint-Georges et à Awans. Il leur est en effet reproché d’avoir dérobé de l’outillage chez "Oh! Green"entre mars et avril 2022. Le montant du préjudice est évalué 2392 € pour le magasin de Saint-Georges et à 2838 € pour celui d’Awans. Ce sont les gérants des magasins qui se sont rendu compte que des objets, qui ne figuraient plus dans les rayons, se trouvaient en vente sur "Marketplace". Très vite, l’enquête se dirige vers l’homme et la femme, chez qui il vivait. Sur place, les services de police découvrent un arsenal d’objets volés provenant en effet des deux magasins. Le 6 avril dernier, aux policiers, la femme a ainsi expliqué avoir participé et accompagné deux fois l’homme en question à Saint-Georges, l’avoir conduit et attendu en voiture: "Je lui ai montré par où sortir le matériel", raconte-t-elle en faisant référence à un trou dans la clôture, "et l’autre fois, je l’ai attendu dans la voiture", a-t-elle réitéré ce mercredi.