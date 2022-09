Albert Henrottin, fondateur de la salle de Poulseur, est décédé

Avec le décès d’Albert Henrottin, 88 ans, c’est tout un pan de l’histoire de Poulseur qui s’en va. "C’est une personnalité incontournable, connue de tout le monde", indique d’emblée son ami et collaborateur, Christian Bougard. Albert Henrottin provient d’une grande famille de neuf enfants. Il a travaillé dans les Presses Raskin à Angleur avant de devenir policier puis chef de la police de Comblain-au-Pont. Il est aussi et surtout connu pour avoir été le ciment d’un projet qui a dynamisé tout le village: la salle polyvalente, située rue d’Esneux et qui accueille chaque week-end des activitéssportives, culturelles, sociales… Il en est le fondateur et c’est lui qui a mobilisé les troupes dès les années 80. "Il était président du club de lutte de Poulseur qui s’entraînait au gymnase de l’école, se souvient son ami. Le lieu devenait trop petit et il a décidé de construire une nouvelle salle. Mais il fallait des sous…" Sous son impulsion, pendant plusieurs années, des grandes fêtes villageoises ont été organisées à Poulseur, dont les bénéfices ont servi à financer le projet. "Il y a eu autour de cette salle un enthousiasme incroyable. Les villages voisins eux aussi ont participé." Le président des lutteurs a été jusqu’à mobiliser toute une équipe de bénévoles pour la construction. "On a tout fait nous-mêmes: fondation, toiture, chauffage, électricité… Il en a fait une salle polyvalente qui a accueilli les lutteurs mais aussi d’autres sports et activités sociales."Les lutteurs y ont organisé plusieurs compétitions internationales. Le club s’est aussi jumelé avec des lutteurs d’Epernay. "Le président va d’ailleurs faire le voyage jusqu’à Poulseur pour les funérailles." Aujourd’hui encore, la salle est occupée non-stop: foires du livre, brocantes, danse, min-foot, concerts… Il y a dix ans, le comité de la salle a décidé de rendre hommage à son fondateur, de son vivant, en rebaptisant la salle Union mosane en salle Albert Henrottin. "On avait fait une grande fête et on l’avait pris par surprise. Il en avait été très ému."Si le club a fermé ses portes il y a 20 ans, faute de lutteurs, l’homme a continué à tenir la barre de la salle. "Et il y était tous les jours. Moi aussi. Sa femme lui disait souvent de prendre sa valise là-bas…"