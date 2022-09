À la découverte du parc et du château de la Sauvenière

Le bâtiment, construit en 1709, était à la base une "gentilhommièreou une maison de campagne". Outre l’habitation en elle-même, qui ne sera pas accessible au public ce week-end, le site abrite également un parc d’un demi-hectare, qui offre une vue imprenable sur Huy. "En général, il plaît aux personnes qui aiment la nature." En effet, si les différents arbres et haies ne poussent pas dans tous les sens, on n’est quand même pas dans un musée en plein air , où tout est étiqueté . "Les éléments sont dans leur jus, mais maîtrisés." Le parc possède d’ailleurs plusieurs arbres remarquables. "On a six châtaigniers, un if et aussi quelques conifères." Plusieurs espèces sauvages ont également été répertoriées par Natagora. "Notamment des chauves-souris et des tritons."

Avec les Long pieds

Si la météo de ce week-end ne s’annonce pas caniculaire, loin de là, les visiteurs risquent d’avoir envie de se désaltérer. Et ça tombe bien, les Longs Pieds d’Antheit seront là pour assurer le ravitaillement. "Ils organisent une marche internationale ce week-end. Un de leurs points de contrôle se trouvera au château. Ils proposeront notamment de la tarte des pistolets, des softs et de la bière", conclut Baudouin De Clippele.

Samedi et dimanche, de 9h à 18h, rue de la Sauvenière 2, à Huy. Activité "âne therapy"les deux jours à 10h et 14h.