Brasseur: «Pas notre meilleur rallye»

Le rallye était pourtant lancé de la bonne manière pour le pilote de 21 ans. "Dès le shakedown, tout était très bien. La voiture était parfaitement préparée par le team RSE Compétition. Nous nous sommes sentis en confiances et nous étions prêts pour le départ. Malheureusement, la pluie présente sur le parcours nous a offert un beau casse-tête quant à la sélection des gommes, que nous devions sélectionner à l’avance. Nous avions décidé de partir avec deux pneus pluie à l’avant et deux slicks à l’arrière, pour les deux boucles. Si la stratégie a payé au premier passage, elle nous a pénalisés dans la deuxième. Nous y avons d’ailleurs perdu de grosses secondes. C’était très glissant et nous n’étions pas du tout dans le rythme."

Samedi, les choses ne se sont pas vraiment améliorées pour PE, qui a encore concédé de grosses poignées de secondes à ses adversaires, réduisant malgré tout l’écart au fil des chronos. "Je me sentais de mieux en mieux, plus en confiance et le rythme augmentait, mais celui des autres aussi, donc je n’ai jamais vraiment su recoller au groupe de tête. Au final on termine à la septième position. Ce n’est pas trop ce que l’on s’imaginais puisque nous visions une place proche du podium, voire mieux. Nous voulions surtout terminer devant Lander Depotter et Thibaud Vandeputte qui ont moins de roulage, mais ce n’est que partie remise. Ça fait partie de l’apprentissage, nous avons pris de l’expérience c’est le principal."

Prochaine étape, le Condroz, pour une deuxième participation. "Nous allons manquer l’East Belgian Rallye pour raisons professionnelles mais nous reviendrons motivés comme jamais au Condroz pour la finale, là où j’espère briller à domicile et ramener la 4eplace du championnat. Mon expérience du terrain devrait me permettre d’être dans le rythme. Je dois surtout faire attention à mes freinages et tout ira bien."