Les Wanzois plus Wallons que jamais

Les fêtes de Wallonie à Wanze ont retrouvé leur place dans le calendrier. Un retour à la normale que les Wanzois n’ont pas raté. Village des enfants, bars, restauration, animations foraines, carrousels et stands d’artisans ont rythmé le week-end. Des animations en tout genre et pour tous les âges. Certains commerçants n’ont pas manqué d’idées originales. Devant le magasin de La Pince à lingerie, c’est l’attroupement. Pour cause, le magasin En mode boutique a proposé un défilé de lingerie et de vêtements féminins. De quoi ravir les dames mais aussi les yeux des messieurs. Finement joué."Nous sommes venus aujourd’hui en famille pour faire encore un peu durer l’été, sourit Virginie, entourée de son mari et ses trois enfants.L’ambiance est très conviviale et tout le monde trouve son bonheur. L’école a repris plus tôt cette année donc pour nous c’est l’occasion d’être encore un peu en mode vacances." Les associations sont aussi de la partie. La Maison des Jeunes a proposé une balade découverte autour de l’univers du cinéma."Nous avions déjà organisé cette activité l’année dernière et ce sont les jeunes qui ont demandé de réitérer l’expérience", explique Sophie Dosin, animatrice. Sa collègue Mathilde Evrard lui emboîte le pas."C’est l’occasion de faire découvrir la région mais aussi nos actions. Les jeunes se sont énormément investis et ils ont réalisé cinq stands sur un film différent."