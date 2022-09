La transmission de mémoire en danger?

L’armée secrète "Refuge Marsouin" y stockait un arsenal " destiné à des opérations de sabotage menées pour lutter contre l’avancée de la “Werhmacht”,explique l’échevin.Malheureusement, stationnés sur les Thiers d’Amay, les SS ont découvert ce repère. La ferme fut pillée, puis incendiée."

Par sa présence et ses paroles, Luc Huberty se sent chargé d’une mission: celle de transmettre, aux enfants, la mémoire de leurs ancêtres. " Nous savons tous, et l’actualité le démontre, que le risque que cela pourrait se répéter, est loin d’être nul."

Hommage à Joseph Linsmeau

Albert Maréchal, dont la famille a vécu les tragiques événements, a rendu hommage, lui, à Joseph Linsmeau, celui qui, à l’époque, était le principal animateur de ce qui fut la Fraternelle Marsouin – Narval. " Une Fraternelle fondée le 21 juillet 1976",se souvient Albert Maréchal. Âgé de 98 ans, Joseph Linsmeau est décédé cette année, " le 21 juillet, tout un symbole pour un tel patriote!"

Samedi, des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de cette stèle de l’Armée secrète. En présence du nouveau président du Comité de Coordination du groupement des Associations Patriotiques de Huy et la région, Jacki Pleinevaux était présent pour, entre autres, annoncer un des projets de ce Comité: " Un colloque dont le thème est “Quel avenir pour la transmission de la mémoire, portée par les cérémonies patriotiques?",indique-t-il.

Ce colloque sera organisé, le mercredi 9 novembre, au Centre culturel de Huy. " En effet, depuis plusieurs années, on constate, partout, que les cérémonies patriotiques ne rassemblent plus grand monde. Or, le message que nous nous efforçons de diffuser, à chaque fois, est en faveur d’une démocratie vivante et d’un appel à la vigilance contre les extrémismes de toutes natures."