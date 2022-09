Pendant plusieurs mois, sous l’égide de Marie Ligier (ASBL "13 en couleurs"), cinquante artistes en herbe ou confirmés, ont mis le mur en couleur.

Au départ, une réflexion avait été lancée entre l’ASBL et la coordination jeunesse (pilotée par Loïc Jacob) pour impliquer les jeunes. " Ils n’ont pas été séduits par le challenge, explique le bourgmestre Patrick Lecerf.Nous avons alors confié à Marie Ligier la mission de rassembler les forces vives et artistiques de la commune. Le résultat est tout simplement merveilleux, très varié, tout le monde l’admire. Le projet a pris une autre forme que ce que nous imaginions au départ. D’artistique, celui-ci est devenu une formidable expérience humaine et multigénérationnelle."

Un constat confirmé par Marie Ligier. " En avril 2021, une grande fresque réalisée par les enfants de l’ATL (Accueil Temps Libre) avait été installée sur le mur par les ouvriers communaux. Tout autour, le blanc restant était une vraie invitation à continuer. Nous avons fait un appel à participation fin mars et ce fut un succès. J’ai reçu une trentaine de dessins. Les seules restrictions étaient ni sexe, ni politique, ni religion, pour garder un esprit universel".Marie a alors réalisé une composition avec tous les dessins, d’univers très différents, qui a été acceptée par tous les participants. Durant plusieurs soirées, accompagnée de ceux qui le désiraient, elle a projeté les dessins sur le mur pour les agrandir et faire les contours.

" Les artistes pouvaient alors travailler de manière autonome pour les mettre en couleur, seuls ou en groupe. Une brouette avec tout le matériel de peinture, offert par la Commune, était disponible à mon domicile, situé près du quai. Au-delà du résultat, ce sont tous les beaux moments de rencontres et d’échanges qui resteront inoubliables."