Oxgam gagne en visibilité à Waremme

Et la proximité de ce nouvel endroit avec la gare lui permet d’ailleurs d’agrandir sa visibilité et d’attirer des curieux.

" On voit de plus en plus de jeunes passer,se félicite la vendeuse.Le public évolue quand même. Maintenant qu’on a plus de place, c’est également plus facile de les accueillir."

Un shop trop grand?

Parmi les clients assidus, qui se rendaient déjà dans le précédent QG, certains ont par contre eu une réaction surprenante.

"Une dame nous a dit qu’elle trouvait le magasin trop grand,souligne Judith, autre bénévole du magasin.Cela lui paraissait assez impersonnel. Mais elle reviendra quand même!"

Pour cette cliente, Oxfam ressemblait davantage à d’autres boutiques de bijoux et de vêtements. Le prix à payer pour plus d’espace.

Nelly Bastin, elle, est bénévole depuis près de 40 maintenant. Et des clients, elle en a vu défiler de toutes sortes et de tous horizons. Pour elle, le coût de la vie n’aide pas vraiment à renflouer les caisses. " Tout a augmenté avec le temps",remarque -t-elle.Pour certains, le coût, même ici, est trop cher. Nous n’avons malheureusement pas le choix."Quant à la crise énergétique actuelle, l’équipe estime qu’il n’est pas encore possible de dire si elle a un impact sur le nombre de clients dans leur boutique. " On ne voit pas vraiment d’augmentation à ce niveau-là. On a beaucoup d’habitués et de curieux qui viennent car nous sommes bien mieux situés qu’avant."

Le déménagement aura donc été positif pour cette petite équipe de passionnées, et (pré-)pensionnées.