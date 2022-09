35e anniversaire du pont Père Pire: «Il n’a pas eu d’effet significatif sur la densité du trafic à Statte»

Il fut un temps ou le quartier de Statte était le passage obligé pour entrer dans la ville de Huy "côté nord" par la rue René Dubois et l’avenue Reine Astrid avant de plonger dans la rue Entre-Deux Portes. Les souvenirs d’une artère très fréquentée (voire encombrée aux heures d’entrée et de sortie des écoles) sont encore présents dans les têtes des Stattis et des automobilistes qui venaient des portes de la Hesbaye. Alors, quand le pont Père Pire a été érigé en 1987, d’aucuns y ont vu une solution pour désengorger le quartier."Pourtant, je n’ai pas vraiment constaté de diminution flagrante du trafic à Statte,commente Frédéric Breulhez, le gérant de l’enseigne Henrion sise rue René Dubois.Et je n’ai jamais entendu mes parents tenir un autre discours, eux qui avaient repris le commerce de semences de mon grand-père Gaston en 1965 pour y ajouter un magasin de fleurs. En fait, ceux qui étaient obligés de passer par Statte ont continué à le faire. D’autres ont fait de même parce que la circulation s’est peut-être un peu fluidifiée. Mais sinon…"