Marcher sur les pas de Paul Delvaux

Chaque arrêt est doté d’un totem avec textes et éléments graphiques associés au lieu. Ainsi, en gagnant d’abord la rue Vieille Hesbaye, on s’arrêtera en bord de Mehaigne en imaginant la maison des tantes de Paul Delvaux, le moulin et la distillerie "L’Étoile" de son grand-père dont on a "ressorti" la recette du péket il y a cinq ans. Au rond-point à son nom, c’est son travail peut-être moins connu des gravures qui est évoqué. Direction ensuite la maison natale où, Bruxellois qu’il était, il revenait passer ses vacances."Il a offert une aquarelle la représentant à la Commune d’Antheit lors de sa visite en 1968, pour preuve de son attachement à notre région." La place inaugurée alors en son honneur est incontournable avant de s’arrêter au dépôt du TEC, jadis gare du vicinal et du tram, qu’il pouvait dessiner depuis sa chambre. Le parcours se prolonge du côté de Statte avec une vue sur l’église de Saint-Étienne-au-Mont, qu’il avait peinte à l’huile."Et on termine par deux arrêts du côté de la gare en référence à cette thématique majeure de son œuvre et celle des industries modernes illustrée par la sucrerie de Wanze."