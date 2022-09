Lutter à long terme contre les inondations

Un autre point a retenu toute l’attention"Et il me semble des plus importants, car il touche à la propriété et au bien-être des Lincentois."souligne le bourgmestre Yves Kinnard. Il s’agit de la problématique des inondations et coulées de boue pour laquelle la Région wallonne a lancé son projet "Résilience Biodiversité – Climat" inscrit dans le Plan de relance de la Wallonie.

"Nous faisons le maximum pour entretenir les voiries, mais quand il tombe 80-90 litres d’eau en un quart d’heure, il est difficile de les retenir." Le conseil a approuvé la désignation d’un auteur de projet spécialisé en hydrologie pour monter un dossier qui sera remis pour le 19 mars 2023."Et il faut souligner que le projet rentré est subsidié à 100% avec une enveloppe allant jusqu’à 2 millions d’euros",précise Yves Kinnard.

L’analyse de la problématique des inondations et coulées d’eau ou de boue sera bien sûr faite sur base d’une réflexion existante. La commune a d’ailleurs déjà effectué des travaux avec des butes en dur qui ont déjà fait preuve d’efficacité."Et l’hydrologue travaillera sur les trois villages, car ils sont tous concernés",insiste Albert Morsa, échevin des Travaux.

À Lincent, c’est le quartier de la Bruyère qui est d’abord le plus touché."Le ry reçoit les eaux des deux bassins d’orage de l’autoroute et du TGV. En cas de fortes pluies, il ne sait plus tout assimiler d’autant plus qu’il doit récupérer l’eau des campagnes. Et alors c’est tout le quartier qui est inondé",explique Albert Morsa qui précise que les bassins d’orage seront nettoyés et curés par la Région wallonne.

À Pellaines, c’est surtout, la rue en pente du Bordelais qui pose problème. Racour est le village le plus impacté par des eaux venues des terres. Des solutions à long terme sont donc espérées.