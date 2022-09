Le centre culturel Oyou (Marchin, Modave, Clavier), trois fois plus de culture

De nouveaux rendez-vous à venir

La saison 2022-2023 s’annonce déjà riche en événements et en rendez-vous incontournables. La Biennale de photographie évidemment prévue en août 2023."Au mois d’octobre, nous aurons la troisième édition de notre projet “À la vie, à la mort” qui s’installera cette fois dans le village d’Ocquier et son cimetière. C’est un événement qui a pris assez bien d’ampleur et cette édition se portera sur la thématique des sorcières,détaille Christophe Danthinne.On retrace l’histoire de femmes de la région brûlées au XVIIe siècle. Je pense que ce sera très bien accueilli par le public car nous avons plusieurs animations originales et nous avons beaucoup de documentations sur l’époque."

Le 30 septembre, le centre culturel invite ses citoyens à refaire le monde. Avec la thématique "Rêvons nos friches", l’équipe Oyou, en collaboration avec l’ADL de Marchin, veut ouvrir le débat sur le futur et le devenir des sites industriels de la vallée."C’est dans l’idée d’inviter les participants à se réapproprier les lieux. À partir du moment où on est établi sur un territoire et où on doit imaginer son futur, on doit forcément s’attacher à son histoire et à son passé. Ce qui fait la spécificité de notre région, c’est d’être à la fois industrielle et très rurale. On ne peut donc que s’emparer de ce genre de réflexion. Nous, acteurs socioculturels, c’est notre mission aussi d’amener les réflexions, de permettre aux citoyens de se rencontrer et d’échanger."

«On ressent déjà une crise financière»

Oyou relance ainsi la machine culture. Avec de nombreux projets et événements à venir et des collaborations qui s’accumulent. Après deux années à tourner au ralenti à cause d’un virus venu de l’autre bout du monde, l’équipe envisage la suite plus sereinement, mais la crise sanitaire aura tout de même laissé des traces."Elle a modifié notre manière de faire les choses et de se projeter. On a dû s’adapter et sous certains aspects, ça a été productif. On envisage aujourd’hui nos actions de façon à ce qu’on puisse s’adapter,analyse le directeur.Cela nous a permis aussi d’envahir des espaces qu’on n’avait pas l’habitude d’exploiter, comme le kiosque sur la place de Grand-Marchin. On a remarqué que la crise avait suscité d’autres envies qu’on n’aurait peut-être pas forcément envisagées. On réfléchit autrement nos programmes. Mais là où il y a eu beaucoup de casse, c’est au niveau du monde associatif. Tout a été à l’arrêt et c’est très difficile de relancer la machine. De même que pour le public, c’est seulement maintenant qu’on sent une dynamique revenir. Il y avait beaucoup de réticence au départ et une certaine forme de peur. Il faut refaire tout un travail de fidélisation. Les abonnements ne fonctionnent plus car les gens ne se projettent plus sur du long terme."

La crise sanitaire n’est donc pas complètement derrière mais pour le directeur, une suivante arrive déjà. Économique cette fois. C’est reparti pour un tour."On cumule tout pour l’instant. En tant qu’acteur culturel, on ressent déjà une crise financière. Il faut dire aussi que nous sommes les premiers touchés. Lorsque les gens ont du mal à payer leurs factures, ils réduisent d’abord leurs loisirs et les sorties culturelles. On essaye toujours de proposer des événements gratuits mais à voir comment on pourra maintenir. Il y aura des adaptations à faire et des alternatives à trouver. On va peut-être devoir réduire la voilure sur certains projets et faire des choses moins ambitieuses."Mais en restant en action. Et en s’adaptant. L’équipe Oyou a déjà prouvé qu’elle savait le faire.