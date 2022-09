Le Sérésien Sébastien Incardona était le mieux parti sur le premier des quatre chronos, prenant d’entrée la tête pour un peu plus d’une seconde sur Dimitri Pirot, qui effectuait pourtant ses premiers kilomètres à bord de sa Skoda, un vrai bolide tchèque. Derrière, la compétition n’en était pas moins intéressante puisque l’on trouvait six concurrents en dix secondes.

En revanche, on n’a pu en dire de même des trois boucles suivantes. Dès le second chrono, le groupe de tête s’est vu perdre Christophe Depreay (problème mécanique) dans l’ES2 et ensuite Loïc Pirot dans l’ES3, le Namurois perdant plus de 6 minutes sur son frère suite à une crevaison sur un freinage dégradé dans le début du parcours.

Bien isolé en tête, Sébastien Incardona n’a pas su résister à une contre-attaque de Dimitri Pirot qui semble avoir vite compris le fonctionnement de sa Skoda Fabia. Après avoir collé dix secondes à son adversaire, l’autre Namurois remporte finalement l’épreuve avec une avance de 6.9 secondes.

Venu, comme le vainqueur, préparer le rallye de la Semois, Jean-Yves Lejeune complète le podium sur le fil après avoir bataillé ferme avec la Mistubishi Evo9 de François Ferette.

Non loin derrière, une autre bagarre intense a opposé l’Anthisnois Patrick Thiry et l’Oheytois Johan Van Den Dries, voyant le premier nommé décrocher la cinquième place après avoir, lui aussi, brûlé la politesse à son adversaire durant la dernière boucle chronométrée.

D1-2-3: Jamoulle gagne, Delleuse abandonne

Héritant de la première position à mi-course suite à la perte de deux de ses principaux rivaux, l’Antheitois Frédéric Jamoulle n’a eu qu’à contenir son premier poursuivant, Bruno Mathieu, pour inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Engagé sur une BMW E21 pour fêter son 200edépart, le (très certain) futur champion Julien Delleuse n’a pas vu l’arrivée suite à un souci de capteur Vilebrequin. À bord de la surprenante Seat Ibiza Kit Car, René Georges termine à la septième position.

En historique, un retour à la compétition un peu passé inaperçu s’est conclu par une victoire haut la main, celle de Renaud Verreydt au volant de sa Ford Escort.