Ce week-end, la fête du sport, vitrine des clubs

Ce week-end, la fête du sport prend ses quartiers dans les deux halls sportifs de Neupré (Rotheux et Neuville Domaine). Chaque année, l’événement, organisé par la Régie communale autonome, accueille un public nombreux qui vient découvrir l’offre sportive de la commune. Du 2 au 4 septembre, une dizaine de disciplines pourront être testées."L’idée est de mettre en avant les clubs sportifs rattachés à nos halls, à savoir une trentaine, ainsi que les associations sportives de Neupré, explique Tom Maes, coordinateur sportif de la RCA.L’idée est de proposer des initiations pour que les gens, de Neupré et des communes voisines, puissent se faire une idée et éventuellement s’inscrire. Ce qui est sympa, c’est que sur une même tranche horaire, on peut essayer plusieurs sports. Et tout est gratuit."Aïkido, gymnastique sportive, tai-chi, sports collectifs, danse, tir à l’arc, fitness, les activités sont variées…"Parmi les nouveaux sports, on compte la danse afro, le yoga pour enfants et le hockey."