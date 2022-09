Hervé Rigot (PS) se positionne à Waremme: il sera tête de liste aux élections communales d’octobre 2024

"Le PS a toujours eu un ancrage fort à Waremme, détaille dans un communiqué de presse le président de l’USC, Éric Vanmechelen. L’historique du parti socialiste et de la Ville sont indissociables. Soucieux du bien-être des gens dans un monde en pleine mutation où les crises successives fragilisent le pouvoir d’achat et bien d’autres choses encore, nous voulons garantir aux citoyens une ville où il fait bon vivre. Le PS de Waremme a donc décidé de poser les jalons pour un avenir tourné vers une société juste et solidaire à Waremme."

Pour incarner cet avenir, le PS de Waremme a donc choisi un nouveau visage: son député-échevin Hervé Rigot, 48 ans, marié et papa d’un enfant. C’est lui qui sera chargé "de mener à bien un projet de ville ambitieux, en phase avec les aspirations des Waremmiens et des Waremmiennes".

L’actuel bourgmestre, Jacques Chabot, a en effet décidé de faire un pas de côté. "J’aurai 71 ans en octobre 2024 et j’ai estimé, au vu des défis qui nous attendent, qu’il fallait désigner une jeune tête de liste qui allait pouvoir s’engager pour Waremme sur plusieurs législatures. Je resterai toutefois disponible."

L’USC annonce partir dans les prochains mois à la rencontre des citoyens et des acteurs de Waremme "pour construire ensemble un projet capable de répondre aux défis de demain". Le candidat bourgmestre Hervé Rigot sera le pilier de cette démarche. "L’objectif est clairement d’écouter et de dialoguer avec tout le monde, dans un esprit constructif, explique-t-il. Au bout du processus, ces rencontres permettront de rédiger un programme visant à répondre de façon réaliste et pragmatique aux attentes de l’ensemble des habitants. Parallèlement, il faudra aussi travailler avec les instances du PS de Waremme pour construire une liste forte, dynamique et motivée, qui pourra aussi s’appuyer sur des personnalités d’expérience."

Né à Waremme en 1974, Hervé Rigot est licencié en criminologie de l’ULiège. Il travaille depuis 22 ans pour l’accueil des demandeurs d’asile au sein de Fedasil dont il est actuellement en congé. Député fédéral depuis le 19 septembre 2019, il travaille dans les commissions de l’Intérieur et de la Santé. Il est aussi actif au sein du collège communal depuis 2006: il a été échevin des Sports et de la Jeunesse de 2006 à 2012 2012 puis échevin des Travaux et de l’Urbanisme de 2012 à 2014 et depuis 2018.