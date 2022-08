Piscines en travaux: les cours de natation tombent à l’eau dans plusieurs écoles

En chantier pendant 16 mois, la piscine de Wanze a quant à elle été inaugurée en juin dernier. Comme pour les élèves, l’infrastructure communale fait sa toute première rentrée scolaire dans une version 3.0. Reliftée, elle dispose aujourd’hui d’un système de sécurité anti-noyade."Le sport et les cours de natation sont une de nos priorités. On attendait depuis longtemps cette réouverture, se réjouit Charlotte Rouxhet, échevine de l’Enseignement.En primaire, 700 élèves sont concernés et ont cours de natation chaque semaine."

Crisnée, une piscine en sursis

Nouveauté cette année: la Commune a décidé d’étendre les cours aux enfants de 3e maternelle."Ils auront une séance toutes les deux semaines avec leur enseignant accompagné d’un maître-nageur. On trouvait ça important de les familiariser à l’eau dès le plus jeune âge. Pour leur donner goût au sport mais aussi pour leur apprendre à nager et éviter les risques de noyade", ajoute la Wanzoise.

À Crisnée, les enfants ont repris le chemin de l’école, sac de piscine à la main. Mais plus pour très longtemps? La Commune annonçait ne pas vouloir prolonger la concession après 2024. La raison? Elle veut anticiper le départ à la retraite de son gestionnaire et éviter un retour de la piscine dans le giron communal."Sans solution, on devra alors fermer. C’est ce qui arrivera si on ne trouve pas de repreneur,s’inquiète Yakhelf El Mokhtari, échevin des Sports.Notre priorité reste l’enseignement. Nous allons donc travailler dans les mois à venir avec les directions pour envisager différentes possibilités et voir dans quelles mesures on pourra les aider. Nous avons également les écoles de Fexhe-le-Haut-Clocher et de Juprelle qui sont concernées par une éventuelle fermeture. On pourrait les diriger vers Ans. Tout cela est très hypothétique mais on fera les choses dans l’intérêt des enfants."À Crisnée, il ne reste plus qu’à mettre les bouchées doubles pour trouver un nouveau gestionnaire et espérer que la piscine se maintienne à flot…