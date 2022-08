Patrick Lecerf: «La natation n’est pas une priorité pour nos dirigeants»

Commencés en avril 2021, les travaux de transformation de la piscine du collège Saint-Roch Ferrières avancent bien même s’ils accusent un léger retard lié au Covid mais pas seulement."Nous avons connu des difficultés avec la crise sanitaire mais la situation économique et la guerre en Ukraine ne nous ont pas aidés,précise Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir et président de l’intercommunale Bernardfagne&Co.Les prix des matériaux ont considérablement augmenté mais, malheureusement, pas les subsides de la Région qui restent ridiculement bas pour un projet comme celui-là. C’est bien la preuve que la natation n’est pas une priorité pour nos dirigeants. Ils décident que les cours de piscine doivent être obligatoires mais on ne nous donne pas les moyens."Il faut dire que le projet est colossal. Avec un budget chiffré à 3,6 millions d’euros, le nouveau bassin permettra aux enfants de cinq communes condruziennes de faire un plouf dans l’eau (Ouffet, Ferrières, Hamoir, Anthisnes et Comblain-au-Pont)."Les travaux seront probablement terminés pour la Toussaint,annonce le mayeur hamoirien.Le planning des journées est déjà rempli avec les écoles. On a évidemment hâte d’inaugurer la piscine. Dans le Condroz, ce sont des générations entières qui ont grandi sans avoir de cours de natation."